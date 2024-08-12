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Meksikalı Achv Aceros ERW boru tesisi için Danieli’yi tercih etti

Pazartesi, 12 Ağustos 2024 12:09:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı üreticisi Danieli, Meksikalı çelik boru üreticisi Achv Aceros’un Monterrey’deki yeni üretim sahası için iki modern elektrik direnç kaynaklı (ERW) boru tesisi sipariş ettiğini duyurdu.

Otomasyon sistemleriyle donatılan söz konusu tesisler, akma dayanımı 800 MPa’ya varan ve dış çapı 19-193 mm olan kaynaklı yapısal boru beraberinde duvar kalınlığı 7,3 mm’ye kadar çıkan kare ile dikdörtgen profil üretimi yapabilecek.

Danieli ayrıca yeni tesislerin 2025 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesinin beklendiğini de bildirdi.


Etiketler: Boru Borular Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım 

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