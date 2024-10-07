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Meksika otomotiv sektörünün aldığı yabancı yatırım ikinci çeyrekte %196 arttı

Pazartesi, 07 Ekim 2024 13:46:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’da otomotiv sektörünün bu yılın ikinci çeyreğinde aldığı doğrudan yabancı yatırım yıllık bazda %196,3 artışla 746,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında otomotiv sektörüne yapılan doğrudan yardımcı yatırımlar ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %15,1 artışla 1,63 trilyon $ oldu.

Verilere göre ülke bu yılın ilk yarısında %6,6 artışla 63,3 milyar $ değerinde üretim gerçekleştirirken 19,53 milyar $ ticaret fazlası verdi.

Meksika, %43 pay ile ABD otomotiv piyasasına en fazla tedarik yapan ülke oldu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv Yatırım 

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