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Meksika ikinci çeyrekte 667 milyon $ değerinde yabancı yatırım kaybetti

Cuma, 20 Eylül 2024 15:21:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Ekonomik Bakanlığı, ülkenin çelik sektörünün yılın ilk yarısında 635 milyon $ değerinde yabancı yatırım aldığını, ikinci çeyrekte ise Meksikalı bir yatırımcıya varlık satışı yapıldığı için 667 milyon $ değerinde yabancı yatırımın kaybedildiğini açıkladı.

SteelOrbis’in incelediği verilere göre ilk çeyrekte çelik sektörüne yıllık %30,7 düşüşle 1,3 milyar $ yabancı yatırım alırken 667 milyon $ yatırımın çekilmesiyle ilk yarıdaki yabancı yatırımın değeri 635 milyon $ olarak kaydedildi.

SteelOrbis Canacero ile iletişime geçerek varlık satışı yapılıp yapılmadığını öğrenmeye çalışsa da birlikten bir yanıt alamadı. Konu hakkında konuşan bir uzman, kaydedilen bu düşüşün şirketin hissedarlarına ödenen kârdan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Yatırım 

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