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Meksika’da yeni madencilik kanunları 8,4 milyar $’lık yatırımı engelleyecek

Pazartesi, 03 Haziran 2024 16:35:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’da madencilik sektörüne ilişkin kanunlarda yapılan değişiklikler yaklaşık 4,5 milyar $ değerinde yatırımın iptal olmasına neden olurken açık ocak madenlerine getirilecek bir yasakla 3,9 milyon $’lık yatırım daha etkilenebilir. Bunların yanı sıra kanun değişiklikleri sektördeki istihdamı da düşürecek.

Meksika Madencilik Odası (Camimex) CEO’su Karen Flores, yaptığı bir açıklamada Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının yaptığı düzenlemelerin şu ana kadar 220 adet çevre izninin önüne geçtiğini ifade etti. Bu çevre izinleri verilmediği için 4,5 milyar $’lık yatırım iptal oldu ve en 50.000 yeni işçi istihdam etme olanağı ortadan kalktı.

Flores, Meksika’da maden araştırmalarının son yıllarda %50 düştüğünü ve böyle giderse madencilik sektörünün geleceğini tehlikeye gireceğini belirtti.

Bununla birlikte açık ocak madenlerine yasak getirme teklifi de sektörde kaygı yaratıyor. Şubat ayında Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador tarafından Kongre’ye götürülen bu yasak, yaklaşık 3,9 milyar $ değerinde yatırımın geri çekilmesine neden olabilir. Camimex, 2 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerin ardından yeni hükümetle ortaklık içinde çalışmak istiyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Madencilik Yatırım 

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