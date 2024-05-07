Meksika’da sabit yatırımlar Şubat ayında %12,5 yükseldi

Salı, 07 Mayıs 2024 09:31:59 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkedeki sabit yatırımlar Şubat ayında %12,5 artış kaydetti. Ülkenin sabit yatırımlarında son 36 aydır yıllık bazda artış görülürken son 15 ay çift haneli artışlar oldu.

Yatırımları meydana getiren iki büyük sektörden biri olan inşaat sektöründe sabit yatırımlar %12,7 artış gösterirken makine ve ekipman sektöründe sabit yatırımlar %12,3 yükseldi.

Makine ve ekipman sektörü içinde yerel imalata yapılan sabit yatırımlar %5,4 artış gösterirken ithal makine segmentindeki sabit yatırımlar Meksika pesosunun değer kazanmasıyla %17,2 yukarı çıktı.

Ocak-Şubat döneminde ülkedeki sabit yatırımlar %13,5 yükselirken bu artış son 16 yılın en büyük artışı olarak kaydedildi.