﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’da sabit yatırımlar Şubat ayında %12,5 yükseldi

Salı, 07 Mayıs 2024 09:31:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkedeki sabit yatırımlar Şubat ayında %12,5 artış kaydetti. Ülkenin sabit yatırımlarında son 36 aydır yıllık bazda artış görülürken son 15 ay çift haneli artışlar oldu.

Yatırımları meydana getiren iki büyük sektörden biri olan inşaat sektöründe sabit yatırımlar %12,7 artış gösterirken makine ve ekipman sektöründe sabit yatırımlar %12,3 yükseldi.

Makine ve ekipman sektörü içinde yerel imalata yapılan sabit yatırımlar %5,4 artış gösterirken ithal makine segmentindeki sabit yatırımlar Meksika pesosunun değer kazanmasıyla %17,2 yukarı çıktı.

Ocak-Şubat döneminde ülkedeki sabit yatırımlar %13,5 yükselirken bu artış son 16 yılın en büyük artışı olarak kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika’ya yatırım ilgisi 31,5 milyar $’a ulaştı

22 Mar | Çelik Haberler

Nippon Steel Meksika’da yeni üretim tesisi için 66 milyon $’lık yatırım yapacak

13 Mar | Çelik Haberler

Nexteer Automotive Meksika’ya 20 milyon $’lık yatırım yapacak

08 Mar | Çelik Haberler

Posco Meksika’da elektrikli araçlar için ikinci parça tesisini kuracak

07 Mar | Çelik Haberler

Çinli otomobil parçası konsorsiyumu Meksika’ya 45 milyon $’lık yatırım yapacak

07 Mar | Çelik Haberler

Alman Ziemann Holvrieka Meksika’ya 20 milyon $’lık yatırım yaptı

06 Mar | Çelik Haberler

Meksikalı çelik şirketlerinin aldığı doğrudan yabancı yatırım 2023 yılında 2,15 milyar $ oldu

04 Mar | Çelik Haberler

Brakes India Meksika’da dökümhane kurmak için 70 milyon $ yatırım yapacak

29 Şub | Çelik Haberler

Ternium otomotiv sektörüne 6,8 milyar $ yatırım yapacak

26 Şub | Çelik Haberler

Volkwagen Meksika’da elektrikli araç üretimine 1 milyar $ yatırım yapacak

21 Şub | Çelik Haberler