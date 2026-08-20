Waelzholz 68 milyon $ yatırımla Meksika'daki ilk tesisinin temelini attı

Basında çıkan haberlere göre Alman soğuk haddelenmiş çelik ürünleri üreticisi Waelzholz, yaklaşık 68 milyon $ yatırımla Meksika'nın Coahuila eyaletindeki Ramos Arizpe'de kurulacak ilk üretim tesisinin inşasına başladı.

Yeni tesis, Meksika'yı Waelzholz'un küresel üretim ağına dahil edecek ve şirketin başta otomotiv sektörü olmak üzere Kuzey Amerika'daki sanayi müşterilerine tedarik kapasitesini güçlendirecek.

Yeni tesis yıllık 50.000 mt kapasiteye sahip olacak

Tesis, Chuy María Amistad Sanayi Parkı'nda yaklaşık 60.000 m² büyüklüğündeki bir alanda inşa edilecek. Faaliyete geçtiğinde tesisin, müşterilerin özel gereksinimlerine göre üretilen soğuk haddelenmiş çelik ürünlerinde başlangıçta yıllık 50.000 mt'a kadar üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Coahuila Valisi Manolo Jiménez'e göre yatırımın tutarı yaklaşık 1,2 milyar MXN (68 milyon $) seviyesinde.

Waelzholz Kuzey Amerika'daki otomotiv müşterilerine odaklanıyor

Waelzholz, Meksika'nın kuzeyi ve ABD'nin güneyindeki araç üreticileri ve sanayi tedarikçilerinin yoğunluğu ile bölgenin hammadde kaynaklarına yakınlığı nedeniyle Ramos Arizpe'yi tercih etti.

Şirket ayrıca tedarik zincirinde kullanılan Kuzey Amerika menşeli hammaddelerin payını artırabilecek şekilde bölgedeki sıcak rulo şerit tedarikçilerini geliştirmek ve kalifikasyon süreçlerini tamamlamak için çalışmalar yürütüyor.

Meksika'daki yeni tesis, Waelzholz'un ABD'nin Cleveland kentindeki mevcut servis merkezini tamamlayarak şirketin Kuzey Amerika'daki müşterilerine yönelik teslimat mesafelerini kısaltmasına imkân sağlayacak. Halihazırda Meksika'daki otomotiv sektörü müşterilerine tedarik edilen bazı özel çelik ürünleri, teknik özellikleri ve kalite gereksinimlerine bağlı olarak 2.000 km ile 10.000 km'nin üzerinde mesafelerden taşınıyor.

Söz konusu yatırımla Waelzholz, Meksika'daki ilk üretim tesisini kurarken, ülkenin başlıca otomotiv üretim merkezlerinden Ramos Arizpe'ye özel soğuk haddelenmiş çelik ürünleri üretim kapasitesi kazandıracak.