Meksika’nın araç üretimi ve yerel satışları Nisan ayında arttı

Salı, 11 Mayıs 2021 10:00:31 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında ülkenin araç üretimi, 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 3.722 adede kıyasla artış göstererek 269.180 adet oldu.

Nisan ayında Meksika’nın iç piyasa hafif ticari araç satışları yıllık %139,3 artışla 83.611 adet olurken, araç ihracatı ise aynı dönemde yıllık %652,2 artışla 234.584 adet seviyesinde kaydedildi.

Meksika’nın araç üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %16,33 artış göstererek 1,09 milyon adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin iç piyasa araç satışları yıllık %3,31 artışla 342.650 adet olurken, ülkeden yapılan hafif ticari araç ihracatı da söz konusu dönemde yıllık %10,6 artarak 928.223 adet seviyesinde yer aldı.