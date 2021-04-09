Meksika’nın araç üretimi ve yerel satışları Mart ayında arttı

Cuma, 09 Nisan 2021 10:59:40 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA) tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında ülkenin araç üretimi yıllık %12,5 artışla 303.545 adet oldu.

Mart ayında Meksika’nın iç piyasa araç satışları yıllık %9,11 artışla 95.513 adet olurken, araç ihracatı ise aynı dönemde yıllık %13,2 düşüşle 256.119 adet seviyesinde kaydedildi.

Meksika’nın araç üretimi bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %12 düşerek 821.124 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin iç piyasa araç satışları yıllık %12,7 düşüşle 259.039 adet olurken, ülkeden yapılan araç ihracatı da söz konusu dönemde yıllık %14,1 düşerek 693.639 adet seviyesinde yer aldı.