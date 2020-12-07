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Meksika’nın araç üretimi Kasım ayında arttı

Pazartesi, 07 Aralık 2020 14:45:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında ülkenin araç üretimi yıllık %1,4 artışla 312.184 adet oldu.

Kasım ayında Meksika’nın iç piyasa araç satışları yıllık %23,4 düşüşle 95.485 adet olurken, araç ihracatı ise aynı dönemde yıllık %4,6 artışla 287.703 adet seviyesinde kaydedildi.

Meksika’nın araç üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %22,5 düşerek 2,7 milyon adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin iç piyasa araç satışları yıllık %28,9 düşüşle 843.986 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı şekilde, ülkeden yapılan araç ihracatı da söz konusu dönemde yıllık %23,6 düşerek 2,4 milyon adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Kuzey Amerika  otomotiv  Meksika  üretim  |  benzer haberler »


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