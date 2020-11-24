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Meksika’nın araç üretimi Ekim ayında %8,8 arttı

Salı, 24 Kasım 2020 10:06:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında ülkenin araç üretimi yıllık %8,8 artışla 347.829 adet oldu.

Ekim ayında Meksika’nın iç piyasa araç satışları yıllık %21,2 düşüşle 84.307 adet olurken, araç ihracatı ise aynı dönemde yıllık %8,2 artışla 280.474 adet seviyesinde kaydedildi.

Meksika’nın araç üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %25 düşerek 2,4 milyon adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin iç piyasa araç satışları yıllık %29,5 düşüşle 748.501 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı şekilde, ülkeden yapılan araç ihracatı da söz konusu dönemde yıllık %26,3 düşerek 2,1 milyon adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Kuzey Amerika  otomotiv  Meksika  üretim  |  benzer haberler »


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