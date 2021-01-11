Meksika’nın araç üretimi Aralık ayında arttı

Pazartesi, 11 Ocak 2021 10:01:11 (GMT+3) | San Diego

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA) tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında ülkenin araç üretimi yıllık %18,4 artışla 254.251 adet oldu.

Aralık ayında Meksika’nın iç piyasa araç satışları yıllık %19,4 düşüşle 105.135 adet olurken, araç ihracatı ise aynı dönemde yıllık %16,1 artışla 275.081 adet seviyesinde kaydedildi.

Meksika’nın araç üretimi bu yılın Ocak-Aralık döneminde yıllık %20,2 düşerek 3,4 milyon adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin iç piyasa araç satışları yıllık %27,9 düşüşle 949.353 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı şekilde, ülkeden yapılan araç ihracatı da söz konusu dönemde yıllık %20,8 düşerek 2,68 milyon adet seviyesinde yer aldı