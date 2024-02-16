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Meksika’nın 2023 yılında aldığı doğrudan yabancı yatırım 36,1 milyar $ oldu

Cuma, 16 Şubat 2024 10:35:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırım değerinin 2023 yılında önceki yıla kıyasla %2,2 artışla 36,1 milyar $ olduğunu açıkladı.

Meksika imalat sektörü 18,1 milyar $ ile toplam yatırımın yarısını alırken çelik sektörü aldığı 2,4 milyar $ yatırım ile imalat sektörü içinde en fazla yatırım alan alt sektör oldu. Meşrubat ve tütün sektörü ve otomotiv sektörü sırasıyla 2,5 milyar $ ve 7,4 milyar $ yatırım ile çelik sektörünü geride bıraktı.

Meksika’ya en fazla yatırım yapan ülkeler arasında ABD yaptığı 13,6 milyar $ yatırım ile toplam yatırımın %37,8’ini oluşturdu. İkinci sırada %10,5 ile İspanya yer alırken İspanya’yı %9,6 ile Kanada ve %8,1 ile Japonya takip etti. Bu ülkelerle birlikte Almanya, Arjantin, İngiltere ve Hollanda’nın toplam yatırımı 31,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Yatırım 

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