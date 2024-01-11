Meksikalı otomobil üreticileri 2024 yılında üretim rekoru kırılmasını bekliyor

Perşembe, 11 Ocak 2024 10:48:19 (GMT+3) | San Diego

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA), Meksika otomotiv sektörünün 2024 yılında 4,1 milyon adet araç üreterek 2017 yılında kaydedilen 3,93 milyon seviyesini geçip rekor kırmasını beklediğini açıkladı.

Birliğin Genel Başkanı Odracir Barquera, Meksika’nın ana ihracat rotası olan ABD’deki geleneksel ve elektrikli araç talebinin Meksika’daki araç imalatçıları için belirleyici olacağını ifade etti.

Otomotiv sektörü ülkenin ikinci en fazla çelik tüketen sektörü olduğu için bu tahmin, ekonominin tamamı için umut verici.

2023 yılında Meksika’nın araç üretimi %14,2 artışla 3,78 milyon adet seviyesinde kaydedilmişti. Son dört yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedilen bu üretim 2019, 2018 ve 2017 yıllarının altında kaldı.