Meksikalı Grupo Simec kapasite artırım projelerine 1,2 milyar $ yatırım yapacak

Çarşamba, 15 Şubat 2023 10:08:00 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı çelik üreticisi Grupo Simec, Apizaco, Tlaxcala ve San Luis Potosí’de yer alan tesislerinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 1,2 milyar $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Şirket, başlıca hedeflerinden birinin ülke içinde ve yurt dışında devralım fırsatlarını değerlendirmek olduğunu ifade etti.

Yatırımlara öncelik verilecek yerlerin sırasıyla Meksika, ABD ve Kanada, Güney Amerika kıtası ve geri kalan bölgeler olduğu söylendi.

Bununla birlikte Simec, Apizaco ve Luis Potosí elektrik ark ocaklı tesislerine de yatırım yapmayı, ana şirketi olan Industrias CH ile vasıflı çelik üretim kapasitesinin 600.000 mt’a kadar çıkarılmasına yönelik yapılacak yaklaşık 600 milyon $ yatırımın onaylandığı Río Bravo Tamaulipas projesine de dahil olmayı planlıyor.

Şirket geçtiğimiz yıl toplam 2,25 milyon mt çelik satışı gerçekleştirdi. Söz konusu satışların %67,9’unu ticari profil ve %32,1’ini vasıflı çelik oluşturdu.