﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika ilk dokuz ayda 106,4 milyar $ doğrudan yabancı yatırım aldı

Pazartesi, 11 Aralık 2023 10:46:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika hükümeti yılın ilk dokuz ayında, önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde gerçekleştirilecek ve toplam 106,4 milyar $ değerinde 363 adet doğrudan yabancı yatırım aldığını duyurdu.

Meksika’ya en fazla yatırım yapan ülke, 42 milyar $’lık yatırımla toplam yatırımın %39,6’sını oluşturan ABD oldu. ABD’yi 12,6 milyar $ (%11,8) ile Çin ve 10,2 milyar $ (%9,6) ile Danimarka takip etti.

Bu üç ülkeyle birlikte Avustralya, Güney Kore, Arjantin, Almanya, Tayvan, Fransa ve Hollanda toplamda 97,8 milyar $ yatırım yaptı.

İmalat sektörüne yapılan 51,9 milyar $’lık yatırım toplam yatırımın %48,8’ini oluşturdu. İmalat sektörüne yapılan yatırımların %20’sini otomobil üretimi, %8’ini otomobil parçaları sektörü ve çelik sektörü %4’ünü oluşturuyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Meksikalı girişimcilerin 2024’te 30 milyar $ yatırım yapması bekleniyor

11 Ara | Çelik Haberler

Çinli LGMG Meksika’da 140 milyon $’lık tesisin açılışını yaptı

11 Ara | Çelik Haberler

Meksikalı çelik üreticilerinin aldığı doğrudan yabancı yatırım ilk dokuz ayda %49 arttı

04 Ara | Çelik Haberler

Meksika’ya yapılan doğrudan yabancı yatırım Ocak-Eylül döneminde 32,9 milyar $ oldu

10 Kas | Çelik Haberler

Meksikalı maden şirketleri 2024-2025 yıllarında 11 milyar $ yatırım yapmak istiyor

25 Eki | Çelik Haberler

Tenova Ternium’a elektrik ark ocağı ve ekipmanlar sağlayacak 

20 Eki | Çelik Haberler

POSCO Meksika’da 100 milyon $’lık otomobil motoru tesisinin açılışını yaptı

19 Eki | Çelik Haberler

Çinli otomobil parçası şirketi Tuopu Meksika’ya 700 milyon $ yatırım yapacak

19 Eki | Çelik Haberler

Meksika 2024’e kadar önemli ihracat sektörlerine yatırımları teşvik etmek için vergi indirimi yapacak

12 Eki | Çelik Haberler

Worthington Industries Meksika’daki tesisini genişletecek

10 Eki | Çelik Haberler