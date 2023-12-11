Meksika ilk dokuz ayda 106,4 milyar $ doğrudan yabancı yatırım aldı

Pazartesi, 11 Aralık 2023 10:46:42 (GMT+3) | San Diego

Meksika hükümeti yılın ilk dokuz ayında, önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde gerçekleştirilecek ve toplam 106,4 milyar $ değerinde 363 adet doğrudan yabancı yatırım aldığını duyurdu.

Meksika’ya en fazla yatırım yapan ülke, 42 milyar $’lık yatırımla toplam yatırımın %39,6’sını oluşturan ABD oldu. ABD’yi 12,6 milyar $ (%11,8) ile Çin ve 10,2 milyar $ (%9,6) ile Danimarka takip etti.

Bu üç ülkeyle birlikte Avustralya, Güney Kore, Arjantin, Almanya, Tayvan, Fransa ve Hollanda toplamda 97,8 milyar $ yatırım yaptı.

İmalat sektörüne yapılan 51,9 milyar $’lık yatırım toplam yatırımın %48,8’ini oluşturdu. İmalat sektörüne yapılan yatırımların %20’sini otomobil üretimi, %8’ini otomobil parçaları sektörü ve çelik sektörü %4’ünü oluşturuyor.