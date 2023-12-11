Meksikalı girişimcilerin 2024’te 30 milyar $ yatırım yapması bekleniyor

Pazartesi, 11 Aralık 2023 10:37:03 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı girişimcilerin oluşturduğu Meksika İş Konseyi (CMN) birliğinin Başkanı Rolando Vega, Meksika başkanı Andrés Manuel López Obrador ile yaptıkları bir toplantının ardından önümüzdeki yıl ülkeye 30 milyar $ yatırım yapacaklarını duyurdu.

Meksika İş Konseyi’ne dahil olan şirketler 1,6 milyon işçi çalıştırıp 59 şirket üzerinden Meksika’nın gayri safi milli hasılasının %17’sini oluşturuyor. Tamamı Meksikalı şirketlerden oluşan birlikte 2019 yılında 623 milyar MXN yatırım yapmıştı.

2024 yılı için planlanan yatırım, ilk dokuz ayda 32,9 milyar $ seviyesinde yapılan doğrudan yabancı yatırıma yakın. 2019 yılında ülke 34,6 milyar $ değerinde doğrudan yabancı yatırım almıştı.