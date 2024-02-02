Meksikalı Conduit Rymco havacılık ve otomotiv sektörleri için boru üretecek

Cuma, 02 Şubat 2024 09:25:56 (GMT+3) | San Diego

Meksika elektrik ve inşaat sektörlerine boru üreten Conduit Rymco, 45 milyon $ yatırım yapacağı ve havacılık ile otomotiv sektörlerine hizmet verecek 15.000 metrekarelik bir tesis kuracağını duyurdu.

Yeni tesisin üretim kapasitesi tam olarak bilinmezken inşaatının Ocak ayında başladığı ve tesis faaliyete girdiğinde 350 adet yeni işçi alımı yapılacağı belirtildi.

Tesisin kurulacağı Frontera şehri Ferromex demir yolu hattına ve dolayısıyla Union Pacific Railroad ve BNSF Railway hatlarına bağlanıyor.