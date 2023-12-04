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Meksikalı çelik üreticilerinin aldığı doğrudan yabancı yatırım ilk dokuz ayda %49 arttı

Pazartesi, 04 Aralık 2023 10:02:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika ekonomisi yılın ilk dokuz ayında %4,6 düşüşle 32,93 milyar $ doğrudan yabancı yatırım aldı.

Meksika çelik sektörünün aldığı doğrudan yabancı yatırım aynı dönemde yıllık %49,5 artışla 2,47 milyar $ seviyesinde yer alırken otomobil ve kamyonet imalat sektörü 5,44 milyar $ ile, bankacılık sektörü ise 6 milyar $ ile en çok yatırım alan sektörler arasında çelik sektörünün üzerinde yer aldı. 

Dördüncü sektör ise %159 artışla 2,15 milyar $ doğrudan yabancı yatırım kaydeden madencilik sektörü oldu. Demir ve çelik ürünleri sektörü %72,3 düşüşle 42,6 milyon $ yatırım alırken dökme ve kalıp çelik imalatı sektörü 33,9 milyon $, dökme çelik sektörü 11,8 milyon $, çelik yapı imalatı sektörü 8,2 milyon $, tel, tel ürünleri ve yay sektörü ise 4,5 milyon $ doğrudan yabancı yatırım aldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Yatırım 

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