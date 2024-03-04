Meksikalı çelik şirketlerinin aldığı doğrudan yabancı yatırım 2023 yılında 2,15 milyar $ oldu

Pazartesi, 04 Mart 2024 10:37:41 (GMT+3) | San Diego

Meksika çelik sektörü, 2023 yılında yıllık %0,4 artışla 2,15 milyar $ değerinde doğrudan yabancı yatırım aldı.

Çelik sektörü ülkenin en büyük dördüncü ekonomisi olurken ilk üç sırada 2,44 milyar $ doğrudan yabancı yatırım ile meşrubat sektörü, 5,14 milyar $ ile otomobil ve kamyon imalatı sektörü ve 6,03 milyar $ ile bankacılık sektörü yer aldı.

2023 yılında madenciliğe 2,09 milyar $ doğrudan yabancı yatırım aktarıldı. Madencilikle ilgili hizmetlere 602 milyon $ doğrudan yabancı yatırım yapılırken demir ve çelik imalatı sektörü 73 milyon $ doğrudan yabancı yatırım aldı.

2006-2023 yılları arasında çelik sektörü toplam 15,8 milyar $ doğrudan yabancı yatırım elde etti. Aynı dönemde doğal gaz taşıma sektörü 16,2 milyar $, madencilik sektörü 30,4 milyar $, otomobil parçası sektörü 37,5 milyar $, otomotiv sektörü 39,4 milyar $, meşrubat sektörü 44,6 milyar $ ve bankacılık sektörü 56,4 milyar $ doğrudan yabancı yatırım aldı.