﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’da sabit yatırımlar Kasım ayında %19,2 arttı

Pazartesi, 05 Şubat 2024 10:46:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’da sabit yatırımlar geçtiğimiz yılın Kasım ayında %19,2 artış göstererek 33 ay arka arkaya yıllık bazda yükselmiş oldu.

İnşaat sektörüne yapılan yatırımlar %20,7 artarken makine ve ekipman sektöründeki yatırımlar %17,6 artış kaydetti.

2023’ün ilk on bir ayında ülkeye yapılan sabit yatırımlar %20,3 artış göstererek Meksika tarihinde bir rekora imza attı. İnşaat sektörüne aynı dönemde yapılan yatırımlar %20,4 artış gösterirken makine ve ekipman sektöründe kaydedilen %20,4 artış son 27 yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika otomobil parçası sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 8 milyar $’a ulaşabilir

25 Oca | Çelik Haberler

Çin merkezli Daimay Meksika’da 51 milyon $’lık otomobil parçası tesisinin açılışını yaptı

15 Oca | Çelik Haberler

İtalyan EuroGroup Meksika’daki 55 milyon $’lık otomobil parçası tesisinin açılışını yaptı

12 Oca | Çelik Haberler

Meksika otomobil parçası sektörü 2024’te 2 milyar $ doğrudan yabancı yatırım alabilir

11 Oca | Çelik Haberler

Meksika ilk dokuz ayda 106,4 milyar $ doğrudan yabancı yatırım aldı

11 Ara | Çelik Haberler

Meksikalı girişimcilerin 2024’te 30 milyar $ yatırım yapması bekleniyor

11 Ara | Çelik Haberler

Çinli LGMG Meksika’da 140 milyon $’lık tesisin açılışını yaptı

11 Ara | Çelik Haberler

Meksikalı çelik üreticilerinin aldığı doğrudan yabancı yatırım ilk dokuz ayda %49 arttı

04 Ara | Çelik Haberler

Meksika’ya yapılan doğrudan yabancı yatırım Ocak-Eylül döneminde 32,9 milyar $ oldu

10 Kas | Çelik Haberler

Meksikalı maden şirketleri 2024-2025 yıllarında 11 milyar $ yatırım yapmak istiyor

25 Eki | Çelik Haberler