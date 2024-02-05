Meksika’da sabit yatırımlar Kasım ayında %19,2 arttı

Meksika’da sabit yatırımlar geçtiğimiz yılın Kasım ayında %19,2 artış göstererek 33 ay arka arkaya yıllık bazda yükselmiş oldu.
İnşaat sektörüne yapılan yatırımlar %20,7 artarken makine ve ekipman sektöründeki yatırımlar %17,6 artış kaydetti.
2023’ün ilk on bir ayında ülkeye yapılan sabit yatırımlar %20,3 artış göstererek Meksika tarihinde bir rekora imza attı. İnşaat sektörüne aynı dönemde yapılan yatırımlar %20,4 artış gösterirken makine ve ekipman sektöründe kaydedilen %20,4 artış son 27 yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi.