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Meksika’da otomobil üretiminin bu yıl %6,6 artması bekleniyor

Çarşamba, 11 Ocak 2023 09:34:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA) Genel Direktörü Fausto Cuevas, otomobil üretiminin bu yıl yıllık %6,6 artışla 3,53 milyon adet seviyesine çıkmasının beklendiğini belirtti.

Cuevas, beklentilerin gerçekleşmesi halinde otomobil üretiminde üst üste iki yıl artış kaydedilmiş olacağını ifade etti. Üretimin pandemi sebebiyle %20,2 azaldığını ve 2020 yılında %0,4 daha düştüğünü dile getiren Cuevas, 2017 yılında 3,93 milyon adet ile üretim rekoru kırıldığını söyledi.

Cuevas ayrıca Meksika’nın dünyanın en büyük yedinci otomobil üreticisi konumunu koruyacağına güveninin tam olduğunu da sözlerine ekledi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv Üretim 

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