Meksika’da hurda ithalatı değeri Eylül ayında %35 arttı

Salı, 28 Kasım 2023 10:26:19 (GMT+3) | San Diego

Meksika’nın hurda ithalatı değeri Eylül ayında yıllık %35 artışla 111 milyon $ seviyesinde inerek son 10 ayın en yüksek seviyesine erişti.

Meksika’nın yerel veya ithal hurda tüketimi ülkedeki çelik üretimiyle doğru orantılı ve son 10 ayda (Aralık 2022'den bu yılın Eylül ayına kadar) üretim aylık ortalama %11,5 azaldı.

Yılın ilk dokuz ayında hurda ithalatı yıllık %16,3 düşüşle 919 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Meksika piyasasında hurda ihracatı ise aynı ay içinde aylık %4,9 artışla 39 milyon $ seviyesine çıktı. Ülkenin Ocak-Eylül döneminde hurda ihracatı yıllık %15,2 düşüşle 342 milyon $ seviyesinde kaydedildi.