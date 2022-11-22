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Meksika hükümeti Türk şirketleri yatırım yapmaya davet etti

Salı, 22 Kasım 2022 10:15:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika hükümeti, Borusan Holding, Acun Medya ve Gürok beraberinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ankara’da bir araya geldi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard yapılan toplantıda Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya ve uluslararası ticareti desteklemeye davet etti.

Ebrard ABD’li ve Avrupalı şirketlerin tedarik zincirlerini yenilemek amacıyla şimdiden Meksika’yı tercih ettiğini ifade etti.

İkili ticaretin yıllık 2 milyar $ seviyesinde yer aldığını söyleyen Ebrard sözlerine, “Ülkelerimiz arasındaki ticari ve yatırımcı ilişkilerinin bu kadar düşük olması için hiçbir sebep yok,” şeklinde devam etti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Yatırım 

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