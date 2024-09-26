Meksika Güney Kore, İspanya, Hindistan ve Ukrayna’dan ithal dikişsiz boruya yönelik dönem sonu incelemesini tamamladı

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Güney Kore, İspanya, Hindistan ve Ukrayna’dan ithal dikişsiz karbondan çelik boruya yönelik dönem sonu incelemesini tamamlayarak 2018 yılında en fazla 378$/mt olarak belirlediği antidamping vergisini devam ettirme kararı aldı. Bununla birlikte Meksika serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler için %25-35 arasında geçici vergi uyguluyor.

Hükümetin resmi gazetede açıkladığı vergi oranları Koreli Iljin Steel ve diğer Koreli ihracatçı şirketler için 131,2$/mt, Hint ihracatçılar için 206,7$/mt ve Ukraynalı ihracatçılar için 170,1$/mt oldu. 2018’de Meksika piyasasına 2 ila 6 inçten az çaplı boruları en az 1.260$/mt’dan, 8 ila 16 inç arasındaki boruları ise en az 1.360$/mt’dan satma taahhüdü veren İspanya merkezli Tubos Industrial y Productos Tubulares için 1.870$/mt tek fiyat olarak belirlendi.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.19.01, 7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.10, 7304.39.11, 7304.39.12, 7304.39.13, 7304.39.91, 7304.39.92 ve 7304.39.99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Bununla birlikte Meksika serbest ticaret anlaşmasının olmadığı ülkelerden ithal 7304.19.01, 7304.19.99, 7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99 ve 7304.39.10 kodları altında bulunan ürünlere %25, 7304.19.04, 7304.39.01, 7304.39.11, 7304.39.91, 7304.39.92 ve 7304.39.99 kodları altında bulunan ürünlere %35 ilave vergi uyguluyor.