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Meksika Çin’den ithal dikişsiz çelik boru için dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 27 Aralık 2023 11:40:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika hükümeti, Çin’den ithal, dış çapı 2 inç (60,3 mm) veya üzeri ve 4 inç (114,3 mm) veya altında olan dikişsiz çelik boru ithalatındaki telafi edici vergi için dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu. Bahsi geçen ürün için mevcut telafi edici vergi 1.568,92$/mt seviyesinde yer alıyor.

Ekonomi Bakanlığı, resmi gazetedeki açıklamasında, “Çin’den yapılan dikişsiz çelik boru ithalatında uygulanan telafi edici vergilerin geçerliliğini değerlendirmek için resmi inceleme başlatılmıştır,” ifadelerini kullandı.  

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.19.01, 7304.19.04, 7304.19.99, 7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99, 7304.39.01, 7304.39.10, 7304.39.11, 7304.39.91 , 7304.39.92 ve 7304.39.99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.  

İncelemeyi Meksika’nın en büyük dikişsiz boru üreticisi Lüksemburg merkezli Tenaris, Tubos de Acero de México (Tenaris-TAMSA) talep etti. 

Meksika hükümeti bir antidamping soruşturmasının ardından 2014 yılının Ocak ayında 1.568,92$/mt seviyesinde telafi edici vergi uygulamaya başlamıştı. 2019’daki dönem sonu incelemesinin ardından bu vergi aynı seviyede tutuldu. 

İncelemede 1 Ekim 2022-30 Eylül 2023 tarihleri arası esas alınıp 1 Ekim 2018-30 Eylül 2023 tarihleri analiz edilecek.


Etiketler: Boru Borular Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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