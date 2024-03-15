Meksika dört ülkeden ithal dikişsiz çelik boru için antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Cuma, 15 Mart 2024 10:50:40 (GMT+3) | San Diego

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Güney Kore, İspanya, Hindistan ve Ukrayna’dan ithal dikişsiz boru için 2018 yılında yürürlüğe giren 378$/mt’luk antidamping vergilerini uygulamaya devam edeceğini açıkladı. Bununla birlikte %25 ilave vergi uygulanacak.

Meksika 2018 yılının Nisan ayında Iljin Steel ve diğer Güney Koreli ihracatçılar için 131,2$/mt, Ukrayna’dan ithal dikişsiz boru için 170,1$/mt, Hindistan’dan ithal dikişsiz boru için 206$/mt ve Tubos Reunidos Industrial ile diğer İspanyol ihracatçılardan ithal dikişsiz boru için 307,5$/mt kalıcı telafi edici vergi uygulama kararı almıştı.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.19.01, 7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.10, 7304.39.11, 7304.39.12, 7304.39.13, 7304.39.99, 7304.39.91 ve 7304.39.92 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

İlk sekiz malzeme için Meksika’nın serbest ticaret anlaşmasının bulunmadığı ülkelerden yapılan ithalat için 2025 yılının Temmuz ayına kadar %25 ilave vergi getirildi.

Ekonomi Bakanlığına göre bahsi geçen ürünler en düşük 2 inç ya da daha geniş çaplı ve en fazla 16 inç ya da daha dar çaplı dikişsiz boruları kapsıyor. Bununla birlikte duvar kalınlığı ya da hangi kalite malzemeden üretildiği belirleyici değil.

Bugün yapılan açıklama, petrol sektörü için dikişsiz boru üretimi yapan ve Tenaris’e bağlı Tubos de Acero de México (TAMSA) şirketinin talep ettiği dönem sonu incelemesinin bir parçası.

Meksika hükümeti, ülkenin tek dikişsiz boru üreticisi olan TAMSA’nın talebiyle geçtiğimiz yılın Mart ayında telafi edici vergilerin geçerliliğine yönelik idari süreçleri başlatmıştı. İlgili taraflara, verilen karara karşı çıkmak amacıyla delil sunmaları için 20 iş günü tanındı.