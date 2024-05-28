Meksika Çin’den ithal dikişsiz boru için telafi edici vergileri uzattı

Salı, 28 Mayıs 2024 10:01:25 (GMT+3) | San Diego

Meksika hükümeti, Çin’den ithal dikişsiz boru için ikinci dönem sonu incelemesini tamamladığını ve 2014’te başlayan 1.568,92$/mt’luk telafi edici vergiye şimdilik devam edeceğini açıkladı. Bu vergi oranı enflasyon nedeniyle %25,4 değer kaybetse de hükümet bahsi geçen ürüne %25 ve %35 ilave vergi uygulandığını açıkladı.

İnceleme sürecine ihracat ya da ithalat yapan şirketler ya da Meksika’daki Çin temsilciliği katılmadı. Meksika hükümeti, karara itiraz edilmesi için ilgili taraflara 20 iş günü tanıdı.

SteelOrbis’in hesaplamalarına göre 2014 yılında uygulanmaya başlayan telafi edici vergi enflasyona bağlı olarak %21,4 değer kaybetti. 2014 yılının Ocak ayında 1.568,92$ seviyesinde yer alan vergi 2024’ün Nisan ayındaki alım gücüne göre 2.103$ oldu.

İncelemenin yapılmasını TenarisTamsa’nın Meksika birimi talep etmişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.19.01, 7304.19.04, 7304.19.99, 7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99, 7304.39.01, 7304.39.10, 7304.39.91, 7304.39.92 ve 7304.39.99 kodları altında kayıtlı bulunuyor. Bununla birlikte 7304.19.01, 7304.19.99, 7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99 ve 7304.39.10 kodları altında bulunan ürünlere %25, 7304.19.04, 7304.39.01, 7304.39.11, 7304.39.91, 7304.39.92 ve 7304.39.99 kodları altında bulunan ürünlere %35 ilave vergi uygulanıyor.