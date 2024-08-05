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Meksika Çin’den ithal dikişsiz boru bağlantı elemanları için beşinci dönem sonu incelemesine başladı

Pazartesi, 05 Ağustos 2024 11:06:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika hükümeti, Lüksemburg merkezli boru üreticisi Tenaris’in talebiyle Çin’den ithal çelik bağlantı elemanlarına uygulanan antidamping vergileri için beşinci dönem sonu incelemesine başladığını duyurdu.

İncelemede 1 Temmuz 2023-30 Haziran 2024 tarihleri arası esas alınıp 1 Temmuz 2019-30 Haziran 2024 tarihleri analiz edilecek. Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7307.93.01 kodu altında kayıtlı bulunuyor.

Meksika, bahsi geçen ürün için 2004 yılının Ağustos ayında %81,04 telafi edici vergi uygulamaya başlamıştı. 2026’nın Kasım ayında yapılan ilk dönem sonu incelemesinde telafi edici vergi 2.070$/mt olarak revize edildi.

2011’in Şubat ayında yapılan ikinci dönem sonu incelemesinde ise telafi edici vergi 1.050$/mt’a indirilirken 2015’in Temmuz ayı ve 2020’nin Ağustos ayında yapılan incelemelerde bu seviyede tutuldu. Bu dönemde bahsi geçen vergi %42 değer kaybettiği için SteelOrbis’in hesaplamalarına göre enflasyon göz önünde bulundurulduğunda verginin 1.491$/mt olması gerekiyor.


Etiketler: Boru Borular Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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