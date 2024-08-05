Meksika Çin’den ithal dikişsiz boru bağlantı elemanları için beşinci dönem sonu incelemesine başladı

Meksika hükümeti, Lüksemburg merkezli boru üreticisi Tenaris’in talebiyle Çin’den ithal çelik bağlantı elemanlarına uygulanan antidamping vergileri için beşinci dönem sonu incelemesine başladığını duyurdu.

İncelemede 1 Temmuz 2023-30 Haziran 2024 tarihleri arası esas alınıp 1 Temmuz 2019-30 Haziran 2024 tarihleri analiz edilecek. Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7307.93.01 kodu altında kayıtlı bulunuyor.

Meksika, bahsi geçen ürün için 2004 yılının Ağustos ayında %81,04 telafi edici vergi uygulamaya başlamıştı. 2026’nın Kasım ayında yapılan ilk dönem sonu incelemesinde telafi edici vergi 2.070$/mt olarak revize edildi.

2011’in Şubat ayında yapılan ikinci dönem sonu incelemesinde ise telafi edici vergi 1.050$/mt’a indirilirken 2015’in Temmuz ayı ve 2020’nin Ağustos ayında yapılan incelemelerde bu seviyede tutuldu. Bu dönemde bahsi geçen vergi %42 değer kaybettiği için SteelOrbis’in hesaplamalarına göre enflasyon göz önünde bulundurulduğunda verginin 1.491$/mt olması gerekiyor.