Meksika Çin’den ithal kaynaklı boru için telafi edici vergileri 2028 yılına kadar uzattı

Perşembe, 02 Mayıs 2024 10:26:56 (GMT+3) | San Diego

Meksika hükümeti, Çin’den ithal farklı şekillerde kaynaklı boru için ilk dönem sonu incelemesini tamamladığını ve 356$/mt ila 618$/mt arasında uygulanan telafi edici vergileri %25’lik ilave vergiyle birlikte 2028 yılının Mart ayına kadar sürdürmeye karar verdiğini duyurdu.

Hükümet, Çinli şirket Huludao City Steel Pipe için 356$/mt, Tianjin Huilitong Steel Tube için 506$/mt, Tianjin United Steel Pipe için 537$/mt ve aralarında Tangshan Zhengyuan Pipeline, Tianjin Youfa Dezhong Steel Pipe ve Tianjin Youfa Steel Pipe Group bulunan diğer şirketler için 618$/mt vergi uygulanacağını belirtti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.19.99, 7306.30.03, 7306.30.04, 7306.30.99 ve 7306.61.01 kodu altında kayıtlı bulunuyor.

Telafi edici vergilerin uzatılmasına yönelik talebi ülkede bahsi geçen ürünün üretiminin %61’ini oluşturan Forza SPL, Pytco ve Tubería Laguna şirketleri yapmıştı. Meksika’nın Çin’den ithal ettiği kaynaklı borunun payı 2022 yılında %6’ya yükselmişti.

Meksika hükümeti, ABD’nin Meksika’ya yönelttiği antidamping iddialarının yanlış olduğunu kanıtlamak için 2023 yılının Ağustos ayından beri serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelerden ithal edilen ürünler için %25 ilave vergi uyguluyor.