Meksika çelik sektörü doğrudan yabancı yatırımın gözdesi

Cuma, 02 Aralık 2022 09:45:19 (GMT+3) | San Diego

Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 27 ana sektör arasında çelik sektörü bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %40,4 veya 440 milyon $ artışla yapılan 1,54 milyar $ ile en çok doğrudan yabancı yatırım çeken sektör oldu.

1999 yılının Ocak ayı ile bu yılın Eylül ayı arasındaki dönemde Meksika çelik sektörü 15,75 milyar $ değerinde doğrudan yabancı yatırım aldı. Bu seviye söz konusu dönemde ülkeye yapılan toplam 671,1 milyar $’lık doğrudan yabancı yatırımın %2,3’üne denk geliyor. Aynı dönemde 28,53 milyar $ değerinde doğrudan yabancı yatırım alan ve toplam yatırımın %4,3’üne denk gelen metalik maden sektörü ise birinci sırada yer alıyor.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde metalik maden sektörüne %67,9 veya 1,51 milyar $ düşüşle 710 milyon $ değerinde doğrudan yabancı yatırım yapıldı.

Ocak-Eylül dönemde ise Meksika yıllık %13 veya 3,71 milyar $ artışla 32,15 milyar $ değerinde doğrudan yabancı yatırım aldı.