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Mechel’in üretimi ilk yarıda arttı, satışları çoğunlukla düştü

Cuma, 19 Ağustos 2022 10:24:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, bu yılın ikinci çeyreği ve ilk altı ayına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte Mechel, birinci çeyreğe kıyasla %0,5 düşüşle 924.000 mt ham çelik üretti. Şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %3,4 düşerek 820.000 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda %12,3 artışla 3,16 milyon mt oldu. Ocak-Haziran döneminde Mechel, 2021 yılının aynı dönemine göre %7,4 artışla 1,85 milyon mt ham çelik üretti. Pik demir üretimi ise aynı dönemde %6,3 artarak 1,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %6,7 artışla 5,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %44,7 artışla 1,23 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %88,9 artışla 805.000 mt oldu. Yılın ilk yarısında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık bazda %12,4 düşüşle 2,08 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %21,3 düşerek 1,23 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Üreticinin termal kömür satışları ikinci çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %14,4 düşerek 728.000 mt oldu. İlk yarıda Mechel’in termal kömür satışları yıllık %6,7 düşüşle 1,57 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İkinci çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları Korshunov madencilik tesisinde yükselen üretim ve satışlar sayesinde çeyreklik bazda %36,7 artışla 506.000 mt oldu. İlk yarıda şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda %18,2 artarak 876.000 mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin kok satışları ikinci çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %3,2 düşüşle 567.000 mt seviyesinde yer alırken, ilk altı ayda Mechel’in kok satışları yıllık %15,7 düşüşle 1,15 milyon mt oldu. Öte yandan, şirketin ferrosilikon satışları lojistik tedarik zincirlerindeki değişiklikler nedeniyle çeyreklik bazda %4,5 geriledi ve 21.000 mt seviyesinde yer aldı.

İlk yarıda şirketin toplam uzun mamul satışı %5,6’lık bir artış kaydederek 1,32 milyon mt ve yassı mamul satışları yıllık %9,7 düşerek 204.000 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Ham Çelik Hammaddeler Uzun Ürünler Yassı Ürünler Rusya BDT Madencilik Üretim Mechel 

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