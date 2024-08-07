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Mechel Kemerovo bölgesindeki en eski metalurji tesisini satın alacak

Çarşamba, 07 Ağustos 2024 11:19:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Rus madencilik ve çelik grubu Mechel’in bağlı kuruluşu Chelyabinsk Metallurgical Plant (ChMK), 555,4 milyon RUB (6,44 milyon $) karşılığında Kemerovo bölgesindeki en eski metalurji kuruluşu haddelenmiş ürün ve öğütücü bilye üreticisi Guryevsky Metallurgical Plant’i (GMZ) satın alacak.

2016 yılında iflas eden GMZ, 2021 yılında 3,7 milyar RUB’a açık artırmaya çıkarılmıştı. Tesisin alıcısı olmadığından, yıllar içinde fiyat kademeli olarak düşürüldü. Fiyat 2021 yılında 2,87 milyar RUB’a, bu yıl Şubat ayında ise 1,8 milyar RUB’a indi. Birkaç ay içinde varlığın fiyatı gerilemeye devam etti. Son açık artırmanın tek katılımcısı ChMK oldu. Söz konusu alım Mechel’in kendi kaynaklarından finanse edilecek.


Etiketler: Rusya BDT Üretim Devralım Mechel 

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