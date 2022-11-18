﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Mechel’in üretimi ve satışları üçüncü çeyrekte düştü

Cuma, 18 Kasım 2022 10:39:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte Mechel, ikinci çeyreğe kıyasla %10,3 düşüşle 828.000 mt ham çelik üretti. Şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %9,2 düşerek 744.000 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda %11,7 düşüşle 2,79 milyon mt oldu. Ocak-Eylül döneminde Mechel, 2021 yılının aynı dönemine göre %2,6 artışla 2,68 milyon mt ham çelik üretti. Pik demir üretimi ise aynı dönemde %2,5 artarak 2,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %2,8 artışla 8,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %14,6 düşüşle 1,05 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %9,5 düşüşle 728.000 mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık bazda %8,7 düşüşle 3,13 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %9,6 düşerek 1,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Üreticinin termal kömür satışları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %20,7 artarak 879.000 mt oldu. İlk dokuz ayda Mechel’in termal kömür satışları yıllık %5,1 artışla 2,45 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %8,8 düşüşle 525.000 mt oldu. İlk dokuz ayda şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda %20,6 artarak 1,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin kok satışları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %7,4 düşüşle 525.000 mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Eylül döneminde Mechel’in kok satışları yıllık %18,5 düşüşle 1,67 milyon mt oldu. Öte yandan, şirketin ferrosilikon satışları lojistik tedarik zincirlerindeki değişiklikler nedeniyle çeyreklik bazda %33,3 geriledi ve 14.000 mt seviyesinde yer aldı.

İlk dokuz ayda şirketin toplam uzun mamul satışı %8,8’lik bir artış kaydederek 1,96 milyon mt ve yassı mamul satışları yıllık %8,4 düşerek 304.000 mt oldu.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Ham Çelik Demir Cevheri Yassı Ürünler Hammaddeler Uzun Ürünler Rusya BDT Madencilik Üretim Mechel 

Benzer Haber ve Analizler

Mechel’in üretimi ilk yarıda arttı, satışları çoğunlukla düştü

19 Ağu | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi Mariupol tesislerinde azalan üretimle ilk yarıda %48,8 düştü

11 Ağu | Çelik Haberler

Mechel’in üretim ve satışları ticari faaliyetlerin canlanmasıyla Ocak-Eylül döneminde toparlandı

23 Kas | Çelik Haberler

Metinvest’in ham çelik üretimi birinci çeyrekte %4 düştü

04 May | Çelik Haberler

Metinvest’in ham çelik üretimi ilk yarıda %8 düştü

02 Ağu | Çelik Haberler

Evraz ikinci çeyrekte ham çelik üretimini hafifçe artırdı

16 Tem | Çelik Haberler

Metinvest’in ham çelik üretimi ilk çeyrekte düşüş kaydetti

11 May | Çelik Haberler

Mechel’in üretimi ilk yarıda arttı, satışları çoğunlukla düştü

19 Ağu | Çelik Haberler

Mechel’in üretim ve satışları Ocak-Eylül döneminde düştü

18 Kas | Çelik Haberler

Mechel bağlı kuruluşu Southern Kuzbass yeni kömür damarında üretime başladı

05 Nis | Çelik Haberler