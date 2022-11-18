Mechel’in üretimi ve satışları üçüncü çeyrekte düştü

Cuma, 18 Kasım 2022 10:39:45 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte Mechel, ikinci çeyreğe kıyasla %10,3 düşüşle 828.000 mt ham çelik üretti. Şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %9,2 düşerek 744.000 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda %11,7 düşüşle 2,79 milyon mt oldu. Ocak-Eylül döneminde Mechel, 2021 yılının aynı dönemine göre %2,6 artışla 2,68 milyon mt ham çelik üretti. Pik demir üretimi ise aynı dönemde %2,5 artarak 2,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %2,8 artışla 8,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %14,6 düşüşle 1,05 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %9,5 düşüşle 728.000 mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık bazda %8,7 düşüşle 3,13 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %9,6 düşerek 1,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Üreticinin termal kömür satışları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %20,7 artarak 879.000 mt oldu. İlk dokuz ayda Mechel’in termal kömür satışları yıllık %5,1 artışla 2,45 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %8,8 düşüşle 525.000 mt oldu. İlk dokuz ayda şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda %20,6 artarak 1,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin kok satışları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %7,4 düşüşle 525.000 mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Eylül döneminde Mechel’in kok satışları yıllık %18,5 düşüşle 1,67 milyon mt oldu. Öte yandan, şirketin ferrosilikon satışları lojistik tedarik zincirlerindeki değişiklikler nedeniyle çeyreklik bazda %33,3 geriledi ve 14.000 mt seviyesinde yer aldı.

İlk dokuz ayda şirketin toplam uzun mamul satışı %8,8’lik bir artış kaydederek 1,96 milyon mt ve yassı mamul satışları yıllık %8,4 düşerek 304.000 mt oldu.