Mechel Beloretsk Metallurgical Plant’de yeni tel çekme ekipmanının ilk aşamasını devreye aldı

Çarşamba, 23 Haziran 2021 16:02:55 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik ve madencilik devi Mechel, ithal edilen telin üretimi için Beloretsk Metallurgical Plant’de dört adet tel çekme makinesini devreye aldığını açıkladı. Devreye alınan ekipman, toplam 12 adet makinenin kurulacağı tesisin ilk aşamasını oluşturuyor. Projenin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.

Tesisin tel ve halat birimlerini yenilemek için kullanılacak olan yeni ekipman 220 milyon RUB (3,03 milyon $) değerinde ve tesisin çevreye verdiği zararı azaltacak. Yeni tel çekme makineleri, halat ve yaylık tel için düşük ve yüksek karbonlu filmaşin üretecek. Dört adet tel çekme makinesinin yıllık kapasitesi 50.000 mt seviyesinde yer alacak.

Beloretsk Metallurgical Plant, tesisin tel ve halat birimlerini yenileyen yatırım projesini 2016 yılında uygulamaya başladı. Projenin maliyeti, Rusya Endüstriyel Kalkınma Fonu tarafından verilen 750 milyon RUB kredi dahil olmak üzere toplam 1,5 milyar RUB seviyesinde yer alıyor.