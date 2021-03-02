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Kaptan yeni filmaşin tesisiyle ürün portföyünü genişletecek

Salı, 02 Mart 2021 12:32:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Kaptan Group’un bağlı kuruluşu Türkiye merkezli Kaptan Demir Çelik’e yeni bir filmaşin tesisi tedarik edeceğini açıkladı.

Yeni tesis, Kaptan’ın ürün portföyünü yerel ve ihracat piyasalarına tedarik etmek üzere nervürlü kangal, düşük alaşım maliyetli ince taneli inşaat demiri, kaynak teli, östenitli paslanmaz çelik ve soğuk çekme kaliteleri gibi katma değerli ürünleri içerecek şekilde genişletecek. Genişlemeyle şirket, 6-20 mm ebatlarında inşaat demiri tedarik edecek ve kaliteli karbon içeren ürünlerin çapı 4,5-26 mm arasında değişecek. Tedarik edilen teknolojiler tesisin üretim hızını artıracak.

Yeni tesisin 2022 yılının ortasında devreye alınması planlanıyor.

Kaptan Group demir çelik üretimi, nakliye, liman işletmeciliği, enerji, madencilik, geri dönüşüm ve gemi inşası alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket kütük, deforme ve düz yuvarlak çubuk, kare kütük, köşebent, yassı mamul ve profil üretiyor.


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