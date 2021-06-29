Tsingshan Holdings yeni paslanmaz çelik işleme merkezi için 12 milyar RMB yatırım yapacak

Salı, 29 Haziran 2021 17:47:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük paslanmaz çelik üreticisi Tsingshan Holdings, Jiangsu eyaletine bağlı Jingjiang şehrinde kurulacak yeni paslanmaz çelik işleme merkezine 12 milyar RMB (1,86 milyar $) yatırım yapacak.

Paslanmaz çelik üretimine odaklanan çok uluslu şirket Tingshan Holdings, hammadde, lojistik, nikel alaşım izabe ve işleme merkezleri dahil olmak üzere toplam 10 milyon mt’u aşan kapasitesiyle küresel piyasada %20 paya sahip.

İşleme merkezi üç aşamada tamamlanacak. Merkezin, yıllık 300.000 mt paslanmaz çelik boru, 200.000 mt yüksek kalite paslanmaz filmaşin, 300.000 mt paslanmaz bağlantı elemanı ve 200.000 mt paslanmaz çelik tel üretim kapasitesi olacak.