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Meksika’nın nihai mamul üretimi Aralık ayında %8,5 yükseldi

Pazartesi, 06 Şubat 2023 10:13:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin nihai mamul üretimi 2022 yılında yıllık %8,5 veya 1,52 milyon mt artışla 19,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu yılda 10 ürün arasından levha, rulo levha ve sıcak rulo sac üretimi yıllık bazda en sert artışları gösterdi. 2021 yılı ile kıyaslandığında toplam sıcak rulo sac üretimi %36,7 veya 1,07 milyon mt artışla 3,98 milyon mt oldu.

Rulo levha üretimi yıllık %23,8 artışla 1,47 milyon mt ve levha üretimi yıllık %18,9 artışla 643.000 mt seviyelerinde yer alırken, filmaşin, tel ve galvanizli sac üretimi sırasıyla yıllık %4,9, yıllık %4,8 ve %1,6 azaldı.


Etiketler: Levha Tel Filmaşin sıcak rulo sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Üretim 

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