Mayıs ayında Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda %23 yükseldi

Perşembe, 01 Temmuz 2021 11:54:24 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin 2021 yılının Mayıs ayında gerçekleştirdiği hurda ithalatı bir kez daha hem aylık hem yıllık bazda arttı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yayımlanan verilere göre, sadece Mayıs ayı içerisinde 2,029 milyon mt alım yapan Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda yaklaşık %23 arttı. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Türk üreticilerin dolu olan uzun ve yassı mamul sipariş defterleri, hızlı hurda alımının devam etmesini sağladı ve bu da alımların kademeli bir şekilde artmasına yol açtı.

Bu senenin Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık bazda %32,5 artarak 10,828 milyon mt’a ulaştı. Değer bazında yıllık %95 artış kaydedilen söz konusu dönemde, ithal edilen hurdanın değeri 4,460 milyon $’ı aştı. Bu dönemde Türkiye’nin gerçekleştirdiği hurda ithalatı incelendiğinde Avrupa Birliği %56 ile halen lider tedarikçi konumunda yer alırken, ABD %13,8 ve İngiltere %11,9 ile AB’yi takip ediyor. Diğer yandan, Türkiye’nin ABD’den gerçekleştirdiği hurda alımının 2021 yılının ilk beş ayında geçtiğimiz yıla kıyasla %10,5 düştüğü dikkat çekiyor.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin en fazla hurda aldığı tedarikçilere dair tablo aşağıda görülebilir:

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde ithal edilen tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 1.498 -10,5 AB 6.058 +43,5 BDT 1.059 +39,5 İngiltere 1.288 +41,2 Diğerleri 924 +26,4 Toplam 10.828 +32,5

Türk üreticilerin Haziran ayı hurda ithalatının da aylık ve yıllık bazda yükselmesi bekleniyor. Türkiye geçtiğimiz yılın Haziran ayında 1,535 milyon mt alım gerçekleştirmiş, 2020 yılının ilk altı ayında ise hurda ithalatı 9,707 milyon mt’a ulaşmıştı.