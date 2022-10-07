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Marubeni-Itochu Steel İngiltere merkezli çelik distribütörünü satın aldı

Cuma, 07 Ekim 2022 16:25:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Marubeni-Itochu Steel (MISI) İngiltere merkezli çelik distribütörü Barclay & Mathieson (B&M) Group’u satın aldığını açıkladı.

B&M’nin alımı MISI’nin mevcut müşteri portföyüne değer katacak. Söz konusu alım ve yeni yatırım planlarıyla MISI, İngiltere ve Avrupa pazarlarındaki varlığını genişletmeyi hedefliyor.

Marubeni-Itochu Steel yenilenebilir enerji, petrol ve doğal gaz, otomotiv, gemi yapımı, inşaat mühendisliği, inşaat ve elektrikli ev aletleri sektörlerine çelik ürünleri tedarik ediyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Devralım 

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