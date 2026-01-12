 |  Giriş 
Arabian Gulf Steel, Speciality Steel UK’i devralmayı planlıyor

Pazartesi, 12 Ocak 2026 15:27:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Sky News’ta yer alan habere göre BAE merkezli çelik üreticisi Arabian Gulf Steel Industries (AGSI), geçtiğimiz yaz zorunlu tasfiye sürecine giren Speciality Steel UK (SSUK) tesisini devralmak için İngiltere hükümetiyle temasa geçti.

AGSI, daha önce Liberty Steel bünyesinde faaliyet gösteren SSUK tesisini satın almak üzere teklif sunan sınırlı sayıdaki taraf arasında yer alıyor. Daha önce SteelOrbis tarafından da bildirildiği üzere SSUK Ağustos ayında zorunlu tasfiye sürecine alınmıştı. Bu gelişme, Birleşik Krallık hükümetini ülkedeki çelik üretim kapasitesini korumak amacıyla alıcı arayışına yöneltmişti.

SSUK Güney Yorkshire’da yer alan Rotherham ve Stocksbridge’deki tesislerde üretim yapıyor ve geçtiğimiz yaz faaliyetlerini durdurmadan önce yaklaşık 1.500 işçi çalıştırıyordu. Basında yer alan haberlere göre AGSI ile İngiltere hükümeti arasındaki görüşmelerin ne aşamada olduğu henüz netlik kazanmazken, olası bir teklifin ticari şartları da açıklanmadı.

Konuya ilişkin sorulara yanıt veren bir hükümet sözcüsü, tesislerdeki çelik üretimi ve istihdamın süreceğine yönelik taahhütlerini yeniden ifade ederek iflas sürecinin bağımsız şekilde yönetildiğini vurguladı.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

