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Mart ayında Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda %7 yükseldi

Salı, 04 Mayıs 2021 13:36:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin 2021 yılının Mart ayında gerçekleştirdiği hurda ithalatı yılın ilk iki ayında kaydedilen tonajların yaklaşık yarısına eşitti. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yayımlanan verilere göre, sadece Mart ayı içerisinde 2,233 milyon mt alım yapan Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda yaklaşık %7 arttı. Türk üreticilerin hurda alımlarında kısalan vadelerinin Mart ayı tonajlarına da yansıdığı ve hurda ithalatının hızlanmayı sürdürdüğü gözleniyor.

Bu senenin Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık bazda %19,6 artarak 6,318 milyon mt’a ulaştı. Değer bazında yıllık %65,4 artış kaydedilen söz konusu dönemde, ithal edilen hurdanın değeri 2,485 milyon $’ı aştı. Bu dönemde Türkiye’nin gerçekleştirdiği hurda ithalatı incelendiğinde Avrupa Birliği %57,2 ile halen lider tedarikçi konumunda yer alırken, İngiltere %12, ABD %11 ve BDT %11’lik payları ile AB’nin ardından geliyor.

Bu dönemde Türkiye’nin en fazla hurda aldığı tedarikçilere dair tablo aşağıda görülebilir:

 

2021 yılı Ocak-Mart döneminde ithal edilen tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

693

-29,6

AB

3.616

+27,9

BDT

696

+53,9

İngiltere

755

+27,5

Diğerleri

557

+39

Toplam

6.318

+19,6

Türk üreticilerin Nisan ayı hurda ithalatının da aylık ve yıllık bazda yükselmesi bekleniyor. Türkiye geçtiğimiz yılın Nisan ayında 1,707 milyon mt alım gerçekleştirmiş, 2020 yılının ilk dört ayında hurda ithalatı 6,979 milyon mt’a ulaşmıştı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Türkiye  hurda  hammaddeler  Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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