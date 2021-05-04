Mart ayında Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda %7 yükseldi

Salı, 04 Mayıs 2021 13:36:24 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin 2021 yılının Mart ayında gerçekleştirdiği hurda ithalatı yılın ilk iki ayında kaydedilen tonajların yaklaşık yarısına eşitti. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yayımlanan verilere göre, sadece Mart ayı içerisinde 2,233 milyon mt alım yapan Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda yaklaşık %7 arttı. Türk üreticilerin hurda alımlarında kısalan vadelerinin Mart ayı tonajlarına da yansıdığı ve hurda ithalatının hızlanmayı sürdürdüğü gözleniyor.

Bu senenin Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık bazda %19,6 artarak 6,318 milyon mt’a ulaştı. Değer bazında yıllık %65,4 artış kaydedilen söz konusu dönemde, ithal edilen hurdanın değeri 2,485 milyon $’ı aştı. Bu dönemde Türkiye’nin gerçekleştirdiği hurda ithalatı incelendiğinde Avrupa Birliği %57,2 ile halen lider tedarikçi konumunda yer alırken, İngiltere %12, ABD %11 ve BDT %11’lik payları ile AB’nin ardından geliyor.

Bu dönemde Türkiye’nin en fazla hurda aldığı tedarikçilere dair tablo aşağıda görülebilir:

2021 yılı Ocak-Mart döneminde ithal edilen tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 693 -29,6 AB 3.616 +27,9 BDT 696 +53,9 İngiltere 755 +27,5 Diğerleri 557 +39 Toplam 6.318 +19,6

Türk üreticilerin Nisan ayı hurda ithalatının da aylık ve yıllık bazda yükselmesi bekleniyor. Türkiye geçtiğimiz yılın Nisan ayında 1,707 milyon mt alım gerçekleştirmiş, 2020 yılının ilk dört ayında hurda ithalatı 6,979 milyon mt’a ulaşmıştı.