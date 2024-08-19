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Malezya dört ülkeden ithal yassı mamule yönelik antidamping soruşturması başlattı

Pazartesi, 19 Ağustos 2024 14:21:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’den ithal demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş çelik ürünlere yönelik antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Soruşturma, yerel üretici Perusahaan Sadur Timah Malaysia Berhad’ın (Perstima) 15 Temmuz tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldı. Üretici, genişliği 600 mm veya üzerinde olan ürünlerin yerel satış fiyatından oldukça düşük fiyatlara ithal edildiğini iddia ediyor. Perstima ayrıca dampingli ithalat tonajının arttığını ve yerel sektöre maddi zarar verdiğini ifade etti.

Ön karar, soruşturmanın başladığı tarihten itibaren 120 gün içinde verilecek.


Etiketler: Yassı Ürünler Malezya Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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