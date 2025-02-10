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Malezya üç ülkeden ithal galvanizli saca yönelik antidamping soruşturması başlattı

Pazartesi, 10 Şubat 2025 12:07:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal galvanizli saca yönelik antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Soruşturma, yerel üretici CSC Steel Sdn BHD’nin söz konusu ülkelerden ithal galvanizli sacın Malezya’ya dampingli fiyatlarla satılarak yerel sektöre maddi zarar verdiği iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine başlatıldı. Üretici söz konusu ülkelerden yapılan dampingli ithalatın artış gösterdiğini de ifade etti.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde Malezya, Çin’den 77.166 mt, Güney Kore’den 95.581 mt ve Vietnam’dan 95.402 mt galvanizli sac ithal etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Malezya Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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