Malezya Çin ve Japonya’dan ithal soğuk rulo saca 5 yıl daha antidamping vergisi uygulayacak

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin, Güney Kore, Japonya ve Vietnam’dan ithal 1.300 mm veya üzeri kalınlıktaki soğuk rulo saca uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Böylelikle bakanlık, Çin ve Japonya’dan ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergilerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere beş yıl daha devam etme kararı aldı. Damping marjları, Maanshan Iron and Steel Co., Ltd için %4,76, Angang Steel Company Limited için %4,82, Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd için %8,74 ve diğer Çinli üreticiler veya ihracatçılar için %26,38; Japon üreticiler veya ihracatçılar için ise %26,39 olarak açıklandı.

Öte yandan bakanlık, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal aynı ürünlere uygulanan vergileri de bugün itibarıyla sonlandırma kararı aldı.