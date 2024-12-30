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Malezya dört ülkeden ithal soğuk rulo saca dönem sonu incelemesi başlattı

Pazartesi, 30 Aralık 2024 12:16:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin, Güney Kore, Japonya ve Vietnam’dan ithal 1.300 mm’nin üzerinde genişliğe sahip demir ve alaşımsız çelikten soğuk rulo saca uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. Söz konusu inceleme, söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin tekrarına veya devamına ve yerel sektörde maddi hasara yol açacağını iddia eden yerel üretici Mycron Steel CRC Sdn. Bhd.’nin başvurusu üzerine başlatıldı.

Nihai karar, incelemenin başladığı tarihten itibaren 180 gün içinde verilecek.

2019 yılında Malezya, Çin için %4,76-26,38 arasında değişen oranlarda, Japonya için %26,39, Güney Kore için %3,84 ve %10,34 ve Vietnam için %7,70 ve %20,13 oranlarında antidamping vergisi getirmişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7209.15.00 00, 7209.16.90 00, 7209.17.90 00 ve 7209.18.99 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Malezya Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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