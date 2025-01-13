Malezya dört ülkeden ithal teneke levhaya geçici antidamping vergisi getirdi

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’den ithal 600 mm veya üzeri genişlikteki teneke levhaya yönelik 14 Ağustos 2024 tarihinde başlattığı antidamping soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ülkelerden ithal teneke levhanın iç piyasada maddi zarara yol açtığına karar verdi. Dolayısıyla maddi zararın önlenmesi amacıyla damping marjlarını Çin için %2,52-18,18, Hindistan için %27,88, Japonya için %36,80 ve Güney Kore için %28,66-35,43 olarak belirledi.

Ayrıca soruşturmanın nihai sonuçlarının en geç 10 Mayıs tarihinde açıklanacağı bildirildi.