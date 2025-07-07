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Malezya üç ülkeden ithal galvanizli saca geçici antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 07 Temmuz 2025 14:00:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal alaşımlı veya alaşımsız, galvanizli veya çinko kaplamalı yassı mamullere yönelik 6 Şubat 2025 tarihinde başlattığı antidamping soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

MITI, Çin, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlardan satıldığını tespit etti ve yerel sektörün daha fazla maddi zarar görmesini önlemek amacıyla geçici antidamping vergisi getirdi. 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren geçici damping marjları, Çin, Güney Kore ve Vietnam için %3,86-%57,90 seviyesinde yer alıyor.

Söz konusu soruşturmanın nihai sonuçları en geç 3 Kasım tarihinde açıklanacak.

Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.49.11 00, 7210.49.14 00, 7210.49.15 00, 7210.49.16 00, 7210.49.17 00, 7210.49.18 00, 7210.49.19 00, 7210.49.91 00, 7210.49.99 00, 7212.30.11 00, 7212.30.12 00, 7212.30.13 00, 7212.30.14 00, 7212.30.19 00, 7212.30.90 00, 7225.92.20 00, 7225.92.90 00, 7225.99.90 00, 7226.99.11 00, 7226.99.19 00, 7226.99.91 00 ve 7226.99.99 00 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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