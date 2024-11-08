Malezya altı ülkeden ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe yönelik antidamping incelemesi başlattı

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin, Güney Kore, Endonezya, Tayvan, Vietnam ve Tayland’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe uygulanan antidamping vergisine yönelik inceleme başlattığını açıkladı.
2028 yılının Temmuz ayında sona erecek olan vergiler %0-111,61 oranları arasında yer alıyor.
İncelemeye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.31.00 00, 7219.32.00 00, 7219.33.00 00, 7219.34.00 00, 7219.35.00 00, 7220.20.10 00 ve 7220.20.90 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.