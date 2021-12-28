Malezya Çin’den ithal örgülü çelik tele nihai antidamping vergisi getirdi

Salı, 28 Aralık 2021 10:15:59 (GMT+3) | İstanbul

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal örgülü çelik tele 25 Aralık 2021 ve 24 Aralık 2026 tarihleri arasındaki dönem için beş yıllık nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Soruşturma, yerel üretici Southern PC Steel Sdn. Bhd.’nin başvurusu üzerine 31 Mart 2021 tarihinde başlatılmıştı.

Söz konusu ürünlere getirilen nihai antidamping vergileri Silvery Dragon Prestressed Materials Co. Ltd. için %9,47, Tianjin Dalu Steel Strand For Prestressed Co. Ltd. için %2,09 ve diğer Çinli üreticiler/ihracatçılar için %21,72 oranlarında yer alıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçici antidamping vergileri Silvery Dragon Prestressed Materials Co. Ltd. için %4,46 ve Tianjin Dalu Steel Strand For Prestressed Co. Ltd. için %9,41 oranlarında yer alıyordu.

Nihai antidamping vergisine tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7312.10.91.00 kodu altında kayıtlı bulunuyor.