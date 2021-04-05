Malezya Çin’den ithal örgülü çelik tel için antidamping soruşturması başlattı

Malezya Sanayi ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal örgülü çelik tele antidamping vergisi soruşturması başlattığını açıkladı.
Soruşturma, yerel üretici Southern PC Steel Sdn. Bhd.’nin, Çin’den ithal edilen söz konusu ürünlerin Çin yerel pazarındaki satış fiyatından daha düşük bir fiyata satılarak Malezya iç piyasasına büyük zarar verdiğini belirttiği başvuru üzerine başlatıldı.
Bakanlığa göre, yerel üretici, söz konusu ürünlerin ithalatının tonaj bakımından arttığını belirterek bu yönde kanıt sundu.
Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7312.10.91.00 kodu altında kayıtlı bulunuyor.