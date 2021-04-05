﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Malezya Çin’den ithal örgülü çelik tel için antidamping soruşturması başlattı

Pazartesi, 05 Nisan 2021 12:32:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya Sanayi ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal örgülü çelik tele antidamping vergisi soruşturması başlattığını açıkladı.

Soruşturma, yerel üretici Southern PC Steel Sdn. Bhd.’nin, Çin’den ithal edilen söz konusu ürünlerin Çin yerel pazarındaki satış fiyatından daha düşük bir fiyata satılarak Malezya iç piyasasına büyük zarar verdiğini belirttiği başvuru üzerine başlatıldı.

Bakanlığa göre, yerel üretici, söz konusu ürünlerin ithalatının tonaj bakımından arttığını belirterek bu yönde kanıt sundu.

Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7312.10.91.00 kodu altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Güneydoğu Asya  tel  kota ve vergiler  uzun ürünler  Malezya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23  Mar

Ann Joo 2020 için net zarar kaydetti, satış gelirinde düşüş açıkladı
23  Mar

ABD, POSCO’dan ithal filmaşine yönelik antidamping vergisini düşürdü
22  Mar

Malezya hurdaya %15 ihracat vergisi getirdi
22  Mar

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonucunu açıkladı
19  Mar

Hoa Phat ABD’ye ön gerilmeli beton teli ihraç edecek